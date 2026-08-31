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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   No Lesson From Highway Death: Pedestrians Continue Crossing NH-19 by Jumping Railings

मौत के बाद भी नहीं बदला शॉर्टकट: रेलिंग फांदकर पार करते रहे हाइवे, पुलिस रोकती रही; सुधर न सके हालात

Mon, 31 Aug 2026 10:08 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 10:08 AM IST
सार

आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में राहगीर की हाईवे हादसे में मौत के बाद भी लोग नेशनल हाईवे-19 पर रेलिंग फांदकर जान जोखिम में डालते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग नहीं होने के कारण कई लोग शॉर्टकट अपनाते रहे।
 

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No Lesson From Highway Death: Pedestrians Continue Crossing NH-19 by Jumping Railings
विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर रविवार को संजय निषाद की सड़क हादसे में मौत के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। हादसे के कुछ देर बाद ही नेशनल हाईवे-19 पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे जान जोखिम में डालकर एक लेन से दूसरी लेन तक जाते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने लोगों को रोकने का प्रयास किया लेकिन कई लोग सुरक्षा रेलिंग फांदकर शॉर्टकट से हाईवे पार करते रहे।
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रामबाग और ट्रांस यमुना क्षेत्र में हाईवे पार करते समय पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। करीब एक साल पहले स्थानीय लोगों ने सुरक्षित पैदल रास्ते की मांग को लेकर धरना दिया था। क्षेत्रीय विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने फुट ओवरब्रिज बनवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। इसके बावजूद अब तक फुट ओवरब्रिज नहीं बन सका है। हाईवे और सर्विस रोड के बीच रेलिंग तो लगा दी गई लेकिन सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग नहीं बनाई गई।
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विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि फुट ओवरब्रिज पुल नेशनल हाईवे से स्वीकृत हो गया है। मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से काम चालू नहीं किया गया है। जल्द ही दोनों तरफ से मेट्रो ओवर ब्रिज को बनाएगी। 
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