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VIDEO: मौसम में परिवर्तन के साथ ही अस्पताल में लगी मरीजों की कतार
मौसम में बदलाव के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अस्पताल में पिछले तरीन साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सोमवार को रिकार्ड 1450 मरीज महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। अस्पताल प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मरीजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। कई बुजुर्ग और बच्चे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। अस्पताल के कर्मचारियों पर भी काम का अतिरिक्त बोझ देखा गया। मौसम में आए परिवर्तन ने लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाला है। अचानक तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, ऐसे मौसम में सावधानी बरतना और साफ-सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है। भीड़ के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीएमएस डॉ. राज सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में एक दिन में सर्वाधिक 1391 मरीज अस्पताल पहुंचे थे। जबकि सोमवार को यह संख्या बढ़कर 1450 तक पहुंच गई।
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