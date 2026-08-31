{"_id":"6a9575bd09d5f9951e01aaf9","slug":"video-ambulance-remained-stuck-in-traffic-jam-for-hours-at-mainpuri-district-hospital-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जिला अस्पताल को बनाया आम रास्ता, जाम में फंस रहीं एंबुलेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल प्रांगण को जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों ने आम रास्ता बना लिया है। इसके चलते यहां आए दिन जाम लग रहा है। सोमवार को अस्पताल के मुख्य गेट पर जाम के कारण करीब आधा घंटे तक एंबुलेंस के साथ अन्य मरीज जाम में फंसे रहे। महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल प्रांगण से होकर आवास विकास होते हुए राधा रमन के लिए लोगों ने आम रास्ता बना लिया है। इस आम रास्ते में बड़ी संख्या में डग्गामार वाहनों के साथ निजी वाहन चालक, स्कूल वाहन आदि गुजरते हैं। इसके चलते अस्पताल के मुख्य गेट पर ही बड़ा जाम लगा रहा है। जाम के कारण गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय से डाॅक्टर के पास पहुंचने में दिक्कत आ रही है। सोमवार को यहां जाम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम दो प्रसूताओं का ले जा रही एंबुलेंस करीब आधा घंटे तक फंसी रहीं वहीं दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को ले जा रही एंबुलेंस भी करीब 20 मिनट तक जाम में फंसी रही।

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