{"_id":"6a9575c39d30c6d104009591","slug":"video-critical-care-unit-lift-breaks-down-at-mainpuri-district-hospital-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मैनपुरी जिला अस्पताल का हाल, डेढ़ महीने में ही खराब हो गई क्रिटिकल केयर यूनिट की लिफ्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी जिले में स्थापित 50 शैया क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन 11 जुलाई को किया जा चुका है। यूनिट के संचालन के लिए विभाग के सामने तमाम चुनौतियां हैं। डेढ़ महीने में ही यहां स्थापित लिफ्ट खराब हो गई है। इससे तीन मंजिला यूनिट में पहली, दूसरी और दो मंजिल पर मरीजों के पहुंचने में दिक्कतें आ रही है। महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल में 19 करोड़ की लागत से तीन मंजिल 50 शैया क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना कराई गई है। 11 जुलाई को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यूनिट का उद्घाटन किया था। अब यूनिट के संचालन में तमाम चुनौतियां हैं। यूनिट में दो लिफ्ट की व्यवस्था की गई है लेकिन यह लिफ्ट पिछले एक सप्ताह से खराब पड़ी हुई है। यूनिट में ग्राउंड फ्लोर में मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है। प्रथम और द्वितीय तल पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। लिफ्ट खराब होने के कारण मरीजों को प्रथम और द्वितीय तल पर सीढि़यों से जाना पड़ता है। इसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई तीमारदार भी उम्रदराज होते हैं उन्हें भी बार-बार यूनिट में ऊपर नीचे जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

... और पढ़ें