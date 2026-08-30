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VIDEO: सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय, भोगांव के नगर अध्क्ष बने शरद शर्मा

Arun Parashar

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:36 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:36 PM IST







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मैनपुरी के भोगांव में सर्व ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को नगर में आयोजित की गई। बैठक में समाज के संगठन को मजबूत करने और सामाजिक एकजुटता पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए शरद शर्मा को सर्व ब्राह्मण समाज का नया नगर अध्यक्ष चुना गया। ... और पढ़ें

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