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VIDEO: मैनपुरी के बेवर बह रही भक्ति की बयार, भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु

Arun Parashar

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:35 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:35 PM IST







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मैनपुरी के बेवर कस्बे में जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में कस्बा के मोटा रोड पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें कथा वाचिका संगीता शास्त्री ने भक्तों को कथा का श्रवण कराया। ... और पढ़ें

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