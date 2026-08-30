{"_id":"6a941cb3cf5e2f47780faf44","slug":"video-villagers-staged-protest-over-road-construction-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सड़क नहीं तो वोट नहीं, फरीदपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के एलाऊ के ब्लॉक जागीर क्षेत्र के गांव फरीदपुर में रविवार सुबह करीब नौ बजे सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने भाजपा के खिलाफ भी नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने वाला करीब एक किलोमीटर मुख्य मार्ग लंबे समय से कच्चा पड़ा है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भरने से यह मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिसलन के कारण छोटे बच्चे आए दिन गिरकर चोटिल हो जाते हैं, जबकि बुजुर्ग भी इस रास्ते से निकलने में कतराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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