{"_id":"6a941c9d7400a369ef0dab73","slug":"video-paddy-cultivation-faces-crisis-due-to-lack-of-rain-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बारिश के तरसे किसान, धान की खेती पर खड़ा हुआ संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में बरसाती सीजन को शुरू हुए दो माह होने के बाद भी ठीक से बारिश न होने से धान की फसल के लिए संकट पैदा हो गया है। किसान डीजल पंप सेट से धान के खेतों में पानी लगाकर धान को जीवित रखने के लिए 6 से 7 पानी तक लगा चुके हैं, लेकिन इंद्रदेव की बेरुखी से क्षेत्र में बारिश न होने से बहुत बड़ा क्षेत्रफल बारिश के अभाव में सूखने के कगार पर है। अगर एक सप्ताह तक ठीक से बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है।

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