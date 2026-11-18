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मैनपुरी। के बेवर कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित 24 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ में भक्ति और आध्यात्म की अविरल धारा बह रही है। आयोजन के दौरान 'हम बदलेंगे, युग बदलेगा' के प्रेरक उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण और समाज के नवनिर्माण की कामना की। सुबह से ही यज्ञ स्थल पर श्रद्धालु पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ चल रहे इस महायज्ञ में स्थानीय नागरिक, महिलाएं व स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आहुति देने के साथ ही श्रद्धालुओं ने अपने जीवन से बुराइयों को त्यागने और सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संपूर्ण वातावरण गायत्री मंत्र की ध्वनि और हवन की सुगंध से भक्तिमय बना हुआ है। यज्ञ के साथ-साथ प्रतिदिन शाम को संगीतमय प्रवचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्वान वक्ता पूरन चंद्राकार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा गायत्री मंत्र की महिमा, युग निर्माण योजना और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर प्रकाश डाला जा रहा है। श्रोता बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। इस मौके पर उमेश राठौर, हर्षित रस्तोगी, आलोक सक्सेना, भास्कर सक्सेना,विजय सक्सेना, युजवेंद्र प्रताप व सूरमा सक्सेना आदि लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। फोटो परिचय, कस्बा के रामलीला मैदान में चल रहे 24 कुण्डीय महायज्ञ में आहुतियां देते श्रद्धालु

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