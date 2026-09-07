Mainpuri News: चाऊमीन में निकली छिपकली, बालक की बिगड़ी तबीयत

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बेवर। थाना क्षेत्र के ग्राम परोखा में गांव में चाऊमीन में छिपकली निकलने से 8 वर्षीय बालक की तबीयत खराब हो गई। छिपकली पर जब बालक की नजर पड़ी तो उसके हाथ-पैर फूल गए। उसने परिजन को सूचना दी। उसे अचानक दस्त होने लगे। परिजन बीमार धनंजय पुत्र दिनेश कमल निवासी परोखा को लेकर सीएचसी बेवर पहुंचे। यहां से धनंजय को जिला अस्पताल मैनपुरी रेफर कर किया गया है। संवाद