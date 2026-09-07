Mainpuri News: गांव सलेमपुर में गिरा मकान का कमरा

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फोटो 35 सलेमपुर में बारिश के दौरान गिरा मकान। संवाद
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कुरावली। बारिश से गांव सलेमपुर में एक विधवा का मकान ढह गया। जरीना बेगम मजदूरी करके अपना पेट पालती है। रविवार को बारिश से उसके मकान का एक कमरा ढह गया और दूसरे कमरे की दीवारें फट गई। कमरे में रखा घरेलू सामान दबकर नष्ट हो गया। सोमवार को लेखपाल ने गांव पहुंचकर जानकारी जुटाई है। संवाद
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