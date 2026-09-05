{"_id":"6a9c4324c21c8ffacc04bba7","slug":"video-district-magistrate-took-cognizance-of-plea-from-children-team-reached-village-arranged-light-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला की खबर पर रातोंरात गांव की गलियों में रोशनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के मैनपुरी स्थित विकासखंड किशनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसैत में गांव की गलियों में पसरे अंधेरे से परेशान मासूम बच्चों की भावुक अपील की थी। जिस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने खबर को संज्ञान लिया। बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी से गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने की गुहार लगाई थी। बच्चों की अपील का वीडियो अमर उजाला टीवी पर वायरल होने के बाद रातों रात स्ट्रीट लाइट लगवा दी गई।

... और पढ़ें