VIDEO: आधी रात मकान की छत गिरी, मलबे में दबे दो किशोर; ग्रामीणों ने बचाई जान

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दन्नाहार । क्षेत्र के गांव दरबाह में रविवार सुबह तीन बजे एक मकान की छत गिरने से उसमें दो किशोर दब गए गनीमत यह रही कि समय रहते चीख पुकार पर दौड़े ग्रामीणों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाल लिया दोनों ही किशोरों के गम्भीर चोटे में आई हैं लेकिन वह सुरक्षित बच गए उनकी मां के अनुसार अगर छत के गार्टर कमरे में रखें लकड़ी के बक्से के ऊपर न गिरते तो सीधे उनके लेते हुए दोनों पुत्रों के सर और छाती पर ही गाटर गिरता तो कोई भी बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती बच्चों की मां भगवान का बार-बार शुक्र गुजार कर रही हैं कि मेरे दोनों लाडले सुरक्षित बच गए।

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