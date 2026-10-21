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VIDEO: भूसे की बोरियों के नीचे छिपी थी शराब की खेप, पंजाब से बिहार जा रही थी डीसीएम; पुलिस ने पकड़ी

Arun Parashar

Updated Wed, 21 Oct 2026 06:26 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 06:26 PM IST







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मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को शराब से भरी एक डीसीएम पकड़ी। डीसीएम पंजाब से बिहार जा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन के ऊपर धान की भूसे की बोरियां लादी गई थीं, जबकि उनके नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। ... और पढ़ें

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