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महराजगंज: 5820 रुपये और वीवो फोन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
सिन्दुरिया पुलिस ने बसंतपुर खुर्द गांव में छह नवंबर की रात हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विश्वनाथपुर पड़वनिया निवासी रामअशीष साहनी (20) और दिनेश (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 5820 रुपये नकद और एक वीवो स्मार्टफोन बरामद किया है। दोनों को कुईया कंचनपुर के पास नहर किनारे बगीचे से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया।
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