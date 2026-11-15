महराजगंज: कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पंडित नेहरू की जयंती

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जिला कांग्रेस कार्यालय पर शुक्रवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेहरू के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

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