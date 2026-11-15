महराजगंज: मौसम बदलते ही बढ़े सर्दी-खांसी और बुखार के मरीज

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मौसम में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। फिजिशियन कक्ष के बाहर लंबी कतार लगी रही। फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने लोगों को ठंड से बचाव करने और लक्षण दिखने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी।

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