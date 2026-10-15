महराजगंज: गांव-गांव तक पहुंचाएं पार्टी की विचारधारा

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महराजगंज में भारतीय एकलव्य पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी शुरू की है। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष राम भवन गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और गांवों में संगठन का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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