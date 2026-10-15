{"_id":"6ad0c361004be85fe909fa4b","slug":"video-santosh-pandey-wins-shivnagar-ward-by-election-by-55-votes-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: शिवनगर वार्ड के उपचुनाव में संतोष पांडेय ने 55 मतों से दर्ज की जीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज: शिवनगर वार्ड के उपचुनाव में संतोष पांडेय ने 55 मतों से दर्ज की जीत

अनुराग रंजन

Updated Thu, 15 Oct 2026 05:43 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 05:43 PM IST







Link Copied



महराजगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर छह शिवनगर में सभासद पद के उपचुनाव में संतोष पांडेय ने 55 मतों से जीत हासिल की। बृहस्पतिवार को सदर तहसील में सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई और करीब साढ़े 11 बजे परिणाम घोषित किया गया। तहसीलदार पंकज शाही ने संतोष पांडेय को जीत का प्रमाणपत्र सौंपा। ... और पढ़ें

विज्ञापन