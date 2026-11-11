महराजगंज: धोखाधड़ी और धमकी के मुकदमे में वारंटी गिरफ्तार

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महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के मुकदमे में वांछित वारंटी संजय चौरसिया (40) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार रात उसे ग्राम डिगही स्थित उसके घर से पकड़ा। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

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