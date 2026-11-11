{"_id":"6af3d63256c5a1531c003bcb","slug":"video-municipal-council-chairperson-conducts-inspection-regarding-preparations-for-the-chhath-festival-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: छठ पर्व की तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज: छठ पर्व की तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Wed, 11 Nov 2026 08:12 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 08:12 AM IST







Link Copied



आगामी छठ पर्व को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने मंगलवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा स्थलों और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन