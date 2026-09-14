{"_id":"6aa7db8b06550bfbc106bf19","slug":"video-police-keep-a-close-watch-on-kolhui-ahead-of-festivals-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहारों से पहले कोल्हुई में पुलिस की पैनी नजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोल्हुई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रविवार को पुलिस टीम ने प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिसकर्मियों ने पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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