{"_id":"6aec74bea7dea9e8f00b1ce2","slug":"video-patient-rush-at-district-hospital-as-cases-of-cold-cough-and-fever-rise-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, सर्दी-खांसी और बुखार के बढ़े मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को मरीजों की भीड़ रही। पर्ची काउंटर से लेकर दवा वितरण काउंटर तक मरीज कतार में खड़े नजर आए। ओपीडी में भी सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने और परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी।

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