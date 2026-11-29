{"_id":"6b0bd47b4d0ac29c780ad583","slug":"video-mla-lays-foundation-stone-for-new-building-at-sonpati-devi-womens-pg-college-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: सोनपति देवी महिला पीजी कॉलेज में नए भवन का शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज: सोनपति देवी महिला पीजी कॉलेज में नए भवन का शिलान्यास

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:00 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:00 PM IST







Link Copied



सोनपति देवी महिला पीजी कॉलेज में शनिवार को विधायक निधि से बनने वाले नए भवन का सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने पूजन-अर्चन के साथ शिलान्यास किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन