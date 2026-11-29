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नोडल प्री-प्राइमरी एआरपी जयप्रकाश मिश्रा और खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित मेले में विभिन्न संकुलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की ओर से आकर्षक स्टॉल लगाए गए। चहक कार्यक्रम के तहत तैयार शिक्षण सामग्री (टीएलएम) का प्रदर्शन किया गया। बच्चों के लिए किताब कोना, कला कोना, गुड़िया घर और निर्माण कोना बनाए गए। यहां मिट्टी के खिलौने बनाना, चित्रकला, पजल सुलझाना, रिंग टॉस और संतुलन बनाने जैसी खेल आधारित गतिविधियां कराई गईं।नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बालगीत, कविता पाठ और समूह नृत्य की प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। मेले में बड़ी संख्या में माताओं और अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। उन्हें घर पर बच्चों को खेल-खेल में सीखने के लिए प्रेरित करने की जानकारी दी गई।खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि तीन से छह वर्ष की आयु बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है।बाल वाटिका जैसे आयोजनों से बच्चों में विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है और वे बिना किसी दबाव के बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं।