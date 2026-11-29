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शनिवार को श्यामदेउरवा थाने में आयोजित समाधान दिवस में मंडलायुक्त और डीआईजी एस. चिनप्पा ने शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति और उनकी संतुष्टि की जानकारी ली।समीक्षा के दौरान माधोपुर लखिमा निवासी सुभाष चंद्र, नटवा जंगल निवासी रामधनी और लखिमा निवासी हरी से फोन पर बातचीत की गई। शिकायतों के निस्तारण से असंतुष्टि जताए जाने पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मौके पर समस्या का समाधान करके किया जाए। लखिमा निवासी हरी के भूमि विवाद में एसडीएम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर मंडलायुक्त ने लेखपाल सूरज के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने एसडीएम को संबंधित लेखपाल से स्पष्टीकरण मांगने और मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। लापरवाही की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा भूमि विवादों के निस्तारण में लापरवाही पर लेखपाल अल्का सिंह और विक्की से भी स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।मंडलायुक्त ने सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में संभावित भूमि विवादों और संवेदनशील मामलों की पंजिका तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि विवादों की समय रहते पहचान कर संबंधित पक्षों के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि छोटे विवाद गंभीर रूप न लें। राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम कुमार आदि माैजूद रहे।