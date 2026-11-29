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वार्ड की सभासद मीना ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और जांच पूरी होने तक ठेकेदार का भुगतान रोकने की मांग की है। विज्ञापन

सभासद ने शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार पोखरी का सुंदरीकरण पश्चिम दिशा में कराया जाना था लेकिन इसके विपरीत उत्तर दिशा में निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, सीमेंट और बालू की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। वार्ड की सभासद मीना ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और जांच पूरी होने तक ठेकेदार का भुगतान रोकने की मांग की है।सभासद ने शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार पोखरी का सुंदरीकरण पश्चिम दिशा में कराया जाना था लेकिन इसके विपरीत उत्तर दिशा में निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, सीमेंट और बालू की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

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सोनौली। नगर पंचायत सोनौली के गांधी नगर वार्ड स्थित चंचाई माता देवी मंदिर के पास पोखरी के सुंदरीकरण कार्य में अनियमितता का आरोप लगा है। करीब 1.37 करोड़ रुपये की लागत से सीएनडीएस की ओर से कराए जा रहे कार्य में पुरानी ईंटों और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई है।