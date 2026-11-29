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महराजगंज: जिला अस्पताल में मरीजों की उमड़ी भीड़

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:56 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:56 PM IST







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महराजगंज जिला अस्पताल में शनिवार को मरीजों की भारी भीड़ रही। सुबह से ही ओपीडी और पर्ची काउंटर पर मरीजों की कतारें लगी रहीं। विभिन्न बीमारियों से परेशान मरीज डॉक्टरों से परामर्श और उपचार कराने पहुंचे। ... और पढ़ें

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