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महराजगंज: घुघली में एक करोड़ के विकास कार्यों का विधायक ने किया शिलान्यास और लोकार्पण

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:50 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:50 PM IST







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महराजगंज की घुघली नगर पंचायत में नगर विकास विभाग से स्वीकृत एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों का सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। ... और पढ़ें

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