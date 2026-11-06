{"_id":"6aedec4500a8077f31048bdc","slug":"video-markets-saw-a-windfall-on-dhanteras-with-crowds-of-shoppers-thronging-the-streets-until-late-in-the-evening-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर बाजारों में बरसी धनवर्षा, देर शाम तक उमड़ी खरीदारों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी। धनतेरस पर शुक्रवार को जिले के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। सुबह से देर शाम तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, नए वाहन, बर्तन और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की। सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ रही। मिट्टी के दीपक, खिलौने और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस को लेकर बाजार पहले से ही सजकर तैयार थे। पर्व के दिन सुबह से ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, बाजारों में भीड़ बढ़ती गई। सराफा कारोबारियों की दुकानों पर सोने-चांदी के आभूषणों के साथ चांदी के सिक्कों की मांग रही। वहीं, बर्तन बाजार में स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की खरीदारी के लिए लोग पहुंचे। ऑटोमोबाइल शोरूम में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीदारी को लेकर उत्साह दिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरणों की मांग रही। इसके अलावा घरों को सजाने के लिए झालर, रंगीन लाइटें, सजावटी सामान और देवी-देवताओं की मूर्तियां भी खरीदी गईं। मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों पर खरीदारों की भीड़ के चलते कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। इसके बावजूद लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। बाजारों में देर शाम तक चहल-पहल बनी रही। ग्राहकों की भीड़ और अच्छी बिक्री से कारोबारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। लोगों ने धनतेरस पर खरीदारी के साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए दीपावली के उत्सव की शुरुआत की।

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