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भतीजी को डसकर दीवार में छिपा सांप, चाचा ने दीवार तोड़कर पकड़ा और डॉक्टरों के पास पहुंचा

विकास कुमार

Updated Mon, 23 Nov 2026 04:22 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 04:22 PM IST







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यूपी के लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे में रविवार शाम सांप के काटने से एक युवती की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान युवती का चाचा सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। डिब्बे में सांप देखकर अस्पताल में मौजूद मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। ... और पढ़ें

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