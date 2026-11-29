लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र और खमरिया थाना क्षेत्र में रविवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दस लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

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मितौली थाना क्षेत्र में मढ़िया बाजार पुलिस चौकी के पास रविवार को पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। कार सवार लोग मरीज लेने लखनऊ जा रहे थे। मोहम्मदी क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी मुज्जसिम कार चला रहे थे। कस्ता में कार चालक ने सवारी के तौर पर पृथ्वी पाल और उनके परिवार को बैठाया था। पिकअप चालक वीरपाल पीलीभीत से सीतापुर से कचरी लेकर वापस लौट रहा था। पुलिस मृतक की पहचान कराने के साथ हादसे की जांच में जुटी है।थाना खमरिया क्षेत्र में पीलीभीत-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह करीब आठ बजे खानीपुर के निकट घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। बहराइच की ओर से धान की बोरियां लादकर लखीमपुर जा रहे ट्रक की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से आ रही एक अन्य कार भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई।