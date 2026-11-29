{"_id":"6b0bf1d822f0be1f4e00568e","slug":"video-errors-in-voter-list-detected-during-special-revision-drive-in-lakhimpur-kheri-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियां
लखीमपुर खीरी में शहर के मोहल्ला मिश्राना बूथ पर रविवार को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान गड़बड़ियां सामने आईं। शिक्षक गजेंद्र सिंह ने सूची में पत्नी का नाम दो जगह दर्ज होने पर आपत्ति जताई। अमित मिश्रा ने भी सूची में कई खामियां होने की बात कही। सैकड़ों की संख्या में मतदाता पहचानपत्र भी वितरित किए गए। अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सूची की खामियां दूर करने के लिए फॉर्म आठ भरे जा रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।