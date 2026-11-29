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लखीमपुर खीरी में शहर के मोहल्ला मिश्राना बूथ पर रविवार को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान गड़बड़ियां सामने आईं। शिक्षक गजेंद्र सिंह ने सूची में पत्नी का नाम दो जगह दर्ज होने पर आपत्ति जताई। अमित मिश्रा ने भी सूची में कई खामियां होने की बात कही। सैकड़ों की संख्या में मतदाता पहचानपत्र भी वितरित किए गए। अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सूची की खामियां दूर करने के लिए फॉर्म आठ भरे जा रहे हैं।

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