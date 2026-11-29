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लखीमपुर खीरी के खमरिया इलाके में पीलीभीत-बस्ती हाईवे पर रविवार सुबह घने कोहरे के कारण ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पीछे आ रही दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। खमरिया पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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