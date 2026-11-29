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लखीमपुर खीरी: एसएसबी के जवानों ने निकाली साइकिल रैली, स्वस्थ रहने का दिया संदेश
लखीमपुर खीरी में फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार को 70वीं वाहिनी एसएसबी में संडे ऑन साइकिल रैली का 100वां संस्करण आयोजित किया गया। वाहिनी मुख्यालय लखीमपुर खीरी समेत सभी सीमा चौकियों पर अधिकारियों और जवानों ने साइकिल रैली व अन्य फिटनेस गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और उप कमांडेंट विश्वनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में साइकिल रैली के साथ रोप स्किपिंग (रस्सी कूद) का अभ्यास किया गया। इस दौरान नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में साइकिल चलाने के शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय लाभ बताए गए। कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों और जवानों ने नियमित व्यायाम करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और आमजन को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया।
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