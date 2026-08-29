लखीमपुर खीरी: अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, गन्ना मूल्य 600 रुपये करने की मांग

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लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने शनिवार को जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान पर ब्याज का हिसाब मांगा। उन्होंने गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी मांग की। उच्च न्यायालय ने 1996-97 से 2025-26 तक के भुगतान पर 15 फीसदी ब्याज का आदेश दिया है। किसान अब ब्याज के लिए प्रार्थना पत्र जमा कर रहे हैं।

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