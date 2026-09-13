लखीमपुर खीरी: एक-एक रुपये जोड़कर बनाए घर, अब अपने हाथों से तोड़ रहे ग्रामीण, पीड़ितों ने लगाई मदद की गुहार

1 of 7 कटान पीड़ितों ने लगाई मदद की गुहार - फोटो : अमर उजाला







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लखीमपुर खीरी जिले में मजदूरी कर एक-एक रुपये जोड़कर जमीन खरीदी और उस पर अपना आशियाना खड़ा किया। वर्षों की मेहनत से बनाए घर को अब ग्रामीण अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं। वजह है शारदा नदी की कटान, जो लगातार गांव की ओर बढ़ रही है। गोला तहसील क्षेत्र के बिजुआ ब्लॉक के रूरा सुल्तानपुर गांव में नदी तेजी से कटान कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई घरों के आसपास जमीन कट चुकी है और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। घर इसलिए तोड़ रहे हैं, जिससे ईंट व अन्य सामान को सुरक्षित बचाया जा सके।

2 of 7 खुद अपना घर तोड़ रहे ग्रामीण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रूरा सुल्तानपुर गांव के ग्रामीणों के मुताबिक नदी किनारे करीब 60 से 70 घर हैं। कटान को देखते हुए सुरेश, विश्वनाथ, लाल बहादुर, अशोक, भूपेंद्र और संतोष समेत कई ग्रामीण अपने घरों को खुद ही तोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि घर नदी में समाने का इंतजार करने से बेहतर है कि जो सामान बच सकता है, उसे सुरक्षित निकाल लिया जाए। घरों के साथ खेत और जमीन भी नदी की कटान की भेंट चढ़ रही है।

3 of 7 शारदा नदी के किनारे बैठे बुजुर्ग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

धूप में दिन, बारिश में भीगकर कट रही रात

ग्रामीणों ने बताया कि सिर छिपाने के लिए पक्की छत नहीं बची है। दिन में तेज धूप में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है तो कभी अचानक बारिश होने पर भीगते हुए रात गुजारनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से रहने के लिए अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।



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4 of 7 ग्रामीण हरीलाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रामीणों का कहना है कि खाने की व्यवस्था भी नियमित नहीं है। एक दिन भोजन मिलता है तो अगले दिन परेशानी खड़ी हो जाती है। कई परिवार चटनी और सूखी रोटी के सहारे रात काटने को मजबूर हैं। घर टूटने के बाद कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। ग्रामीणों का दर्द है कि जब घर और जमीन ही नदी में समा रही है तो बच्चों को कहां रखें और उन्हें क्या खिलाएं।

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5 of 7 कटान की जद में मकान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी