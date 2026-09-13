{"_id":"6aa6558a0a1b8a8d060917a3","slug":"video-crocodile-dragged-woman-into-drain-in-lakhimpur-kheri-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: मगरमच्छ ने महिला को नाले में खींचा, 15 घंटे बाद भी नहीं लगा पता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के कफारा गांव में शनिवार शाम बाजार से लौट रही गंगा देवी (55) पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उन्हें बुढ़िया नाले में खींच लिया। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की। रविवार सुबह नाले के पास उनके कपड़े और मांस का टुकड़ा मिला। पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से महिला की तलाश कर रही है। 15 घंटे बाद भी महिला का पता नहीं लग सका है।

... और पढ़ें