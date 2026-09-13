लखीमपुर खीरी: शराब की दुकान के सामने हुई चाकूबाजी के पीछे नशा और रंजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार
धौरहरा में शनिवार रात शराब की दुकान के सामने चाकूबाजी में निशेष घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने चार युवकों पर रिपोर्ट दर्ज कर तीन को गिरफ्तार किया है। निशेष को लखनऊ रेफर किया गया था, उसकी हालत खतरे से बाहर है।
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पुलिस की अब तक की विवेचना में सामने आया है कि घायल निशेष के खिलाफ भी तीन गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि निशेष, आशीष और रवि आपस में दोस्त हैं और इनका एक गुट है। वहीं राहुल, सुमित और शिवम आदि का दूसरा गुट बताया जा रहा है। दोनों गुटों के युवकों के नशे के आदी होने की बात भी सामने आई है।
दोनों गुटों में पहले से चल रही है रंजिश
पुलिस के अनुसार राहुल और रवि आदि के बीच किसी बात को लेकर पहले से रंजिश चल रही थी। दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी है। राहुल को शक था कि निशेष ने उसे मारने की सुपारी ली है। इसी विवाद को लेकर शनिवार रात राहुल अपने साथियों के साथ शराब की दुकान के सामने खोखे पर बैठे निशेष और आशीष पर पहुंच गया और हमला कर दिया।
चाकू लगने से निशेष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आशीष को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने घायल की मां मीना देवी की तहरीर पर चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस घटना के पीछे के विवाद और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
शराब की दुकानों के बाहर जुटते हैं नशेड़ी
धौरहरा नगर क्षेत्र में शराब की दो दुकानों के बाहर शाम होते ही नशे में धुत युवकों का जमावड़ा लगने और आए दिन विवाद व मारपीट होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाइवे की दुकान पर तो सड़क पर शराबी आए दिन विवाद करते दिखाई देते हैं।
सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि घायल युवक की मां की तहरीर पर चार के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर तीन आरोपी हिरासत में लिए है। एक की तलाश है, घायल का लखनऊ में इलाज चल रहा है डाक्टरों ने आप्रेशन के बाद उसकी हालत में सुधार बताया है।