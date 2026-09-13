{"_id":"6aa67ce87bb66e935f0b1c20","slug":"video-district-chess-tournament-organized-116-participants-took-part-in-lakhimpur-kheri-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: जिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, 116 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तहत पांचवें दिन जयपुरिया स्कूल परिसर में जिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें जिलेभर से 116 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी उत्साह के साथ शामिल हुए। शतरंज की बिसात पर एक-दूसरे को मात देने के लिए प्रतिभागियों के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी चाल और रणनीति से प्रतिद्वंद्वी को मात देने का प्रयास किया। जेसीआई के पूर्व अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी आर्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने के साथ लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना है।

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