यूपी: 'अमरमणि को कांग्रेस में शामिल किया तो जंतर मंतर पर करूंगी अनशन', मधुमिता शुक्ला की बहन ने किया एलान

निधि ने अमरमणि को बताया अपराधी

निधि के मुताबिक, साल 2004 में वह मधुमिता हत्याकांड की पैरवी के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली थीं। उन्होंने उनकी पूरी बात सुनकर न्याय की लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिया था। प्रियंका गांधी ने भी अमरमणि से दूरी बनाए रखने की बात कही थी। निधि ने निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में अमरमणि को मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा और बस्ती के अपहरण मामले में फरार घोषित अपराधी बताया है।