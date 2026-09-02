{"_id":"6a980ea4bcedf012350d0667","slug":"video-janmashtami-celebrations-bring-cheer-to-markets-in-lakhimpur-kheri-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में छाई रौनक, मंदिरों में तैयारियां शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को होने वाले त्योहार के लिए सदर चौराहा, मिश्राना चौराहा और गल्ला मंडी समेत कई स्थानों पर दुकानें सज गई हैं। राधा-कृष्ण की मूर्तियों, लड्डू गोपाल के झूलों, पोशाक, मुकुट, बांसुरी और सजावटी सामान की बिक्री हो रही है। बच्चों को कृष्ण कन्हैया और राधा के रूप में सजाने के लिए भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक लकड़ी के झूलों की सबसे अधिक मांग है। बाजार में झूले 100 से 800 रुपये और पीतल के लड्डू गोपाल 300 से 1100 रुपये तक में मिल रहे हैं। बच्चों की राधा-कृष्ण पोशाक 200 से 400 रुपये तक की है। शहर में मुड़िया महंत मंदिर और रामनवमी में जन्माष्टमी के मुख्य आयोजन होते हैं। मुड़िया महंत मंदिर के पुजारी आचार्य पंकज कृष्ण शास्त्री ने बताया कि जन्माष्टमी पर मंदिर में भजन-कीर्तन होगा और रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी से लेकर भगवान की छठी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

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