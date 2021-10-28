Lakhimpur Kheri News: मकान के लिए दिए 50 हजार रुपये मांगे तो पिट गया पति

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चौरठिया गांव निवासी फैय्याज ने रिपोर्ट में बताया कि उसने एक सितंबर को पत्नी ताहिरा को 50 हजार रुपये यह कहकर रखने के लिए दिए थे कि मकान बनवाने के लिए जरूरत होने पर रुपये दे देना।आरोप है कि ताहिरा ने बिना बताए रुपये अपने भाई कमर अहमद को दे दिए। जरूरत पड़ने पर रुपये वापस मांगने पर वह गाली-गलौज करने लगी और लड़ाई-झगड़े पर आमादा हो गई।आरोप है कि सात सितंबर की दोपहर ताहिरा और उसके भाइयों कमर, छोटू व अशफाक ने फैय्याज को लात-घूंसों, लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से बुरी तरह पीटा। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। सीओ महक शर्मा ने बताया कि फैय्याज ने चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है।