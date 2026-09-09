यूपी: लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के आरोपी खलील का मकान हुआ जमींदोज, दो बुलडोजर से हुई कार्रवाई

लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी खलील के मकान पर बुधवार सुबह जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दो बुलडोजर से आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल के साथ एक बटालियन पीएसी तैनात रही।

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