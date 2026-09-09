यूपी: लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के आरोपी खलील का मकान हुआ जमींदोज, दो बुलडोजर से हुई कार्रवाई
सिंगाही थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी खलील का मकान बुधवार को ढहाया गया। प्रशासन ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद यह कार्रवाई की। दो बुलडोजर से मकान जमींदोज किया गया। जांच में आरोपी का मकान अवैध पाया गया था।
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लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी खलील के मकान पर बुधवार सुबह जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दो बुलडोजर से आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल के साथ एक बटालियन पीएसी तैनात रही।
छह सितंबर को बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने आरोपी के मकान और जमीन की पैमाइश कराई थी। बुधवार को प्रशासनिक अमला कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा। अधिकारियों की मौजूदगी में दो बुलडोजर से मकान को ढहा दिया गया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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कार्रवाई के दौरान एसडीएम यदुवीर सिंह, सीओ शिवम कुमार, तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी और निघासन कोतवाल गोपाल नारायण सिंह मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए सिंगाही, तिकुनियां और पढ़ुआ थानों की पुलिस तैनात की गई थी। इसके अलावा एक बटालियन पीएसी भी मौके पर रही। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई पूरी कराई गई।
बताया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में वर्ष 2024 में तहसीलदार न्यायालय से आदेश पारित हुआ था। राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि रास्ते के रूप में दर्ज होने की बात सामने आई थी। बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद यह पुराना राजस्व आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के मकान और जमीन की पैमाइश कराई। बुधवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही।
यह था मामला
सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह आरोपी खलील ने चार वर्षीय बच्ची को रुपये देने के बहाने अपने बुलाया था। आरोप है कि वह बच्ची को अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में घर पहुंची और मां को जानकारी दी। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीओ शिवम कुमार के मुताबिक खलील मेडिकल परीक्षण ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था। सोमवार को बगिया मोड़ के पास मुठभेड़ में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी थी।