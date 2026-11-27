{"_id":"6b0985c576e27711ca0efc18","slug":"video-doctor-raised-awareness-among-girl-students-in-lakhimpur-kheri-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: अपराजिता कार्यक्रम में डॉक्टर ने छात्राओं को किया जागरूक, स्वस्थ रहने के बताए उपाय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को अमर उजाला की ओर से अपराजिता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिला महिला अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा गंगवार ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शरीर में होने वाली मामूली परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंचे इससे पहले ही चिकित्सकीय परामर्श लें ताकि गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को छिपाने के बजाय मां और डॉक्टर से खुलकर साझा करें। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी स्वच्छता और खानपान का विशेष ध्यान रखें। बाहर का भोजन और फास्ट फूड खाने से बचें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र सहित शरीर के अन्य अंग प्रभावित होते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण को जरूरी बताते हुए कहा कि इसे लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर ध्यान न दें। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और भविष्य में गंभीर बीमारी से बचाव करता है। अस्पताल की काउंसलर दीप माला ने कहा कि माहवारी में दो से तीन बार सेनेटरी पैड का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की शिक्षिका रूपा वर्मा, रेनू देवी, संगीता के अलावा छात्राओं में दीपिका, राधिका, राधा, शिवानी, जान्हवी, भाव्या, नीवी, माही समेत दर्जनों छात्राएं मौजूद रहीं।

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