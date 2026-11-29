विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बैंड मार्केट में कारोबारियों से बातचीत में सामने आया कि अब शादी समारोहों में पारंपरिक बैंड बाजा की अपेक्षा डीजे की मांग अधिक है। सहालग की सभी प्रमुख तिथियों पर डीजे पहले ही बुक हो चुके हैं। हालांकि बैंड बाजा की बुकिंग अपेक्षाकृत काफी कम है। बैंड संचालक शारदा ने बताया कि लोग अब भी बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एक तारीख में एक ही शादी के लिए डीजे बुक हो पा रहा है।नवीन और बिट्टू ने बताया कि काम अच्छा चल रहा है, लेकिन रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक के चलते कारोबार प्रभावित हो रहा है। पहले एक ही तारीख में समय और शिफ्ट के हिसाब से दो से तीन शादियों में बुकिंग मिल जाती थी। अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।डीजे संचालक सुधीर और अमन के मुताबिक बाजार में 12 हजार रुपये में सामान्य डीजे, 15 हजार रुपये तक में बेहतर सेटअप और 30 हजार रुपये तक में डबल डेकर डीजे की बुकिंग हो रही है। डीजे के साथ लाइट, गमले और संचालन की पूरी व्यवस्था भी शामिल रहती है। एक बुकिंग में करीब 15 लोगों की टीम लगती है। इससे न सिर्फ डीजे संचालकों, बल्कि इससे जुड़े अन्य कामगारों को भी रोजगार मिल रहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि सहालग के बाकी दिनों में भी अच्छी बुकिंग से कारोबार बेहतर रहेगा।