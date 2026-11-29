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कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व एक्साइज आयुक्त संजय पंत और नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कय्यूम ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कवि सम्मेलन का आगाज बरेली की कवयित्री उन्नति शर्मा की वाणी वंदना से हुआ।इसके बाद सतना से आए हास्य कवि रवि चतुर्वेदी ने राजनीति पर व्यंग्य करते हुए सुनाया, ''''न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब, सुख न दे जो निधि होने का क्या मतलब, राजनीति में गए और दल न बदले ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब।'''' उनकी पंक्तियों पर श्रोताओं ने खूब ठहाके लगाए।आंबेडकरनगर की शायरा चांदनी शबनम ने ''''ना तो हम अफगानी हैं और ना ही हम जापानी हैं, हमको हक है इतराने का, हम तो हिंदुस्तानी हैं'''' सुनाकर देशप्रेम का जज्बा जगाया। लखनऊ के हास्य कवि अमित अनपढ़, आगरा के शायर अनवर अमान अकबराबादी, लखीमपुर की गीतकार कीर्ति श्रीवास्तव, बाराबंकी के प्रदीप महाजन, हरदोई के हास्य कवि अजीत शुक्ल ने भी काव्यपाठ कर श्रोताओं की सराहना बटोरी।कवि सम्मेलन का संचालन रायबरेली के कवि नीरज पांडेय ने किया, जबकि अध्यक्षता मोहम्मद कय्यूम ने की। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार पुरवार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, भाजपा नेता सीए अंशुल दीक्षित, दुर्गा माता मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष उत्तम सोनी, पूर्व प्रधान श्रीराम सिंह, समिति अध्यक्ष संजय जैन मौजूद रहे।