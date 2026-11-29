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लखीमपुर के सैधरी निवासी अंकुर जायसवाल की नगर के सिनेमा मार्ग पर कंपोजिट शराब की दुकान है। रविवार की सुबह ताला बंद दुकान के अंदर सेल्समैन अनिकेत (18) पुत्र रामचरन निवासी रामपुर थाना हैदराबाद का शव फंदे से लटकता मिला। सुबह जब मृतक का रिश्ते में भतीजा पुष्पेंद्र दुकान पर आया तो उसे घटना की जानकारी हुई। उसने दुकान मालिक को सूचना दी।मृतक के पिता रामचरन ने बताया कि अनिकेत दुकान पर एक महीने से कम कर रहा था। वह अपने चार भाइयों में छोटा था। शनिवार की सुबह नौ बजे घर आया था, जो कभी-कभार दुकान पर ही रुकता था। पिता ने किसी भी रंजिश होने से इन्कार किया है। न ही किसी पर कोई आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भिजवाकर दुकान में लगे सीसी कैमरे देखे हैं।सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों का भी कोई आरोप नहीं है।