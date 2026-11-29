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जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरणों में संशोधन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के विवरणों का मिलान कर त्रुटियों को निर्धारित समय सीमा में ठीक करा लें। इसके बाद संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके तहत विद्यार्थी का नाम, माता-पिता के नाम, विषय और वर्ग, लिंग, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम, जाति, जन्मतिथि और फोटो में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 11 के पंजीकरण में हाईस्कूल का गलत अनुक्रमांक भी ठीक कराया जा सकेगा।

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लखीमपुर खीरी। यूपी बोर्ड की कक्षा नौ और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण में दर्ज शैक्षिक विवरणों की त्रुटियां दूर करने का आज अंतिम मौका है। इसके लिए 30 नवंबर यानी आज मध्यरात्रि 12 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।