{"_id":"6ac0bf8aa8995de6c902adff","slug":"abvp-protests-at-the-college-gate-to-submit-a-memorandum-to-the-vice-chancellor-in-lakhimpur-kheri-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: कुलपति को ज्ञापन देने के लिए कॉलेज गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: कुलपति को ज्ञापन देने के लिए कॉलेज गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:10 PM IST
Link Copied
लखीमपुर खीरी में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के युवराज दत्त महाविद्यालय पहुंचने की सूचना पर शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ता छात्रों की समस्याओं को लेकर गेट पर पहुंच गए। गेट पर भीड़ देखकर कुलपति वापस चले गए। इसके बाद छात्र काफी देर तक नारेबाजी करते रहे।
विभाग संयोजक अजय पांडे ने बताया कि कॉलेज में कई समस्याएं हैं। लाइब्रेरी में नई पुस्तकें नहीं हैं और कैंटीन में अधिक भुगतान लिया जा रहा है। छात्राओं के लिए कॉमन हॉल की व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद कई बार जिलाधिकारी और कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
प्राचार्य हेमंत पाल ने छात्र नेताओं को अंदर बुलाकर वार्ता की और कुलपति को अंदर आने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र अंदर जाकर कुलपति को ज्ञापन दे सकते हैं। हालांकि छात्र गेट पर ही ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र गेट पर प्रदर्शन करते रहे और कुलपति के दोबारा आने का इंतजार करते रहे। कुलपति के अंदर नहीं पहुंचने से फिलहाल कॉलेज में प्रस्तावित कार्यक्रम भी नहीं हो सका और तैयारियां धरी रह गईं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।